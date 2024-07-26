Три человека пострадали в массовом «паровозике» на севере Волгограда





Массовая авария с участием нескольких автомобилей, которые столкнулись по цепочке, произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате пострадали три человека - водитель одной из машин и двое 13-летних детей.

По предварительным данным, ДТП произошло днем 25 июля напротив дома № 1 по ул. Дегтярева. Перед светофором столкнулись Toyota, Chevrolet и Hyundai.

- В результате ДТП водитель и 13-летний пассажир автомобиля Toyota, 13-летний пассажир автомобиля Chevrolet доставлены в медучреждение, - сообщили в главке.

На записи, которую сделал видеорегистратор одной из машин видно, что ДТП произошло, когда автомобили остановились на красный сигнал светофора.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области