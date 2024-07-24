В Волгограде легковушка вписалась в дерево и перевернулась: видео





В Кировском районе Волгограда после удара в дерево перевернулась иномарка. Как сообщает V102.RU, ДТП произошло сегодня днем, 24 июля, на улице Красных Командиров и попало в объектив камер наружного видеонаблюдения.





Водитель легковушки на большой скорости не вписался в резкий поворот и столкнулся с деревом. От удара автомобиль отнесло в сторону, после чего перевернуло на крышу.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал водитель. На месте дежурит скорая помощь.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram