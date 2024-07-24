Происшествия

В Волгограде легковушка вписалась в дерево и перевернулась: видео

Происшествия 24.07.2024 19:44
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24.07.2024 19:44


В Кировском районе Волгограда после удара в дерево перевернулась иномарка. Как сообщает V102.RU, ДТП произошло сегодня днем, 24 июля, на улице Красных Командиров и попало в объектив камер наружного видеонаблюдения. 



Водитель легковушки на большой скорости не вписался в резкий поворот и столкнулся с деревом. От удара автомобиль отнесло в сторону, после чего перевернуло на крышу. 

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал водитель. На месте дежурит скорая помощь. 

Видео: Жесть Волгограда / Telegram 

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