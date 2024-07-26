Как в боевике: в Волгограде засняли эффектное ДТП с кроссовером-перевёртышем





26 июля в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось утром на перекрёстке ул. Балонина и ул. Кубанской.





Судя по видеозаписям с места событий, наиболее существенные повреждения получил кроссовер Renault, который при пересечении перекрёстка принял сильнейший удар. В результате столкновения иномарка кубарем покатилась по проезжей части, перевернувшись несколько раз.

Отметим, очевидцы помогли пожилому водителю кроссовера выбраться из машины, а также затем и вернуть автомобиль в горизонтальное положение. В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ.

Фото и видео Волгоград №1 / t.me