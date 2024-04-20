В Волгограде 20 апреля сгорели два частных дома

Происшествия 20.04.2024 21:24
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20.04.2024 21:24
В Кировском районе Волгограда сегодня, 20 апреля, произошел пожар в частном доме. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось на улице Красноуфимская около 18-00 ч.- Пожарным пришлось останавливать движение транспорта, когда тянули шланги из колодца, дом сильно пострадал, - комментируют свидетели.
В ГУ МЧС по Волгоградской области не ответили на запрос информагентства с просьбой пояснить детали происшествия.
Сегодня же в Дзержинском районе Волгограда сгорела кровля дома на улице Ильина. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.Фото V102.RU и ГУ МЧС по Волгоградской области
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