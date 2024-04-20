Волгоградка потеряла 32 тыс рублей при покупке фейкового мальтипу





В Волгограде 42-летняя жительница Красноармейского района попалась на уловку мошенников при покупке собаки. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, она откликнулась на объявление о продаже щенков породы мальтипу и потом очень об этом пожалела.

Через интернет она связалась якобы с заводчиком, который прислал ей ссылку для оплаты доставки через сторонний мессенджер. Как оказалось, ссылка вела на сайт-дублер сервиса доставки, где волгоградка ввела данные своей банковской карты, с которой позднее списались 32 тысячи рублей. После этого фейковый «заводчик» перестал выходить на связь

Полицейские устанавливают личность мошенника.

В полиции напоминают, что необходимо быть бдительным при покупке и оплате услуг в интернете.

- Помните, что всё общение с продавцами и покупателями товаров должно проходить только в чате площадки объявлений - там сервис заблокирует все подозрительные ссылки. Если вас просят перейти в мессенджер – это мошенники, - предупредили волгоградцев в ведомстве. - Проверяйте профиль и рейтинг каждого пользователя. Недавняя регистрация на сервисе должна вызвать подозрения. Насторожитесь, если продавец или покупатель торопят завершить сделку. Будьте внимательны.



Фото: архив V102.RU