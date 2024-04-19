Пассажир рейса из Минеральных Вод скончался в аэропорту Волгограда

В Волгограде сегодня, 19 апреля, экстренную посадку по причине плохого самочувствия одного из пассажиров совершил самолёт, следовавший из Минеральных Вод в Москву. Несмотря на принятые меры, прибывшие к самолету волгоградские медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

Информацию о трагическом инциденте на рейсе авиакомпании Уральские авиалинии информагентству «Высота 102» подтвердили в воздушной гавани.

- На месте стоянки самолет ожидала бригада медработников реанимации. К сожалению, несмотря все принятые меры на борту, специалисты констатировали смерть пассажира, - сообщила официальный представитель аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Она также уточнила, что все пассажиры рейса были перемещены в здание аэровокзального комплекса - с ними работали представители авиакомпании.

В Москву из Волгограда пассажиры продолжили путь в 20.07.