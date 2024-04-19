Происшествия

В Волгограде второй раз за неделю горит остров Сарпинский

Происшествия 19.04.2024 14:03
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19.04.2024 14:03


Пожарные расчеты тушат ландшафтный пожар на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухостоя на этом речном острове поступило в оперативные службы в 13.37.

- Площадь пожара уточняется. На месте работают подразделения ОП 5ПСЧ, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне на Сарпинском выгорело около 2 га территории. Этот ландшафтный пожар, который начался 17 апреля вечером, тушили 8 часов. Тогда возгорание произошло неподалеку от озера Болячка. В какой части острова произошел новый пожар - не сообщается.   

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