В Волгограде второй раз за неделю горит остров Сарпинский

Пожарные расчеты тушат ландшафтный пожар на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухостоя на этом речном острове поступило в оперативные службы в 13.37.

- Площадь пожара уточняется. На месте работают подразделения ОП 5ПСЧ, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне на Сарпинском выгорело около 2 га территории. Этот ландшафтный пожар, который начался 17 апреля вечером, тушили 8 часов. Тогда возгорание произошло неподалеку от озера Болячка. В какой части острова произошел новый пожар - не сообщается.