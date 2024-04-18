Пожар на острове Сарпинский в Волгограде тушили восемь часов

На ликвидацию крупного ландшафтного пожара на острове Сарпинском в Волгограде пожарным потребовалось более восьми часов. В общей сложности, по сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, здесь выгорело около 2 гектаров территории.

Напомним, что сообщение о пожаре на речном острове в Кировском районе Волгограда поступило диспетчеру МЧС около 17.30 17 апреля. Весь вечер и ночь пожарные расчеты боролись с возгоранием сухой травы.

- Пожар был ликвидирован в 01:53. Площадь пожара составила около 2 гектаров, - сообщили в чрезвычайном ведомстве утром 18 апреля. - Пострадавших нет.

Как уточнялось накануне, возгорание произошло неподалеку от озера Болячка.