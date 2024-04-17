Рыбак бесследно исчез на Дону в Волгоградской области





В Калачевском районе Волгоградской области 65-летний мужчина бесследно пропал во время рыбалки на реке Дон. Как сообщает ИА «Высота 102», рыбака ищут как на суше, так и при помощи водолазов.

По информации собственных источников информационного агентства, пропавший мужчина проживает в хуторе Логовский. 15 апреля, в понедельник, он отправился на Дон рано утром и с тех пор о его месте нахождения ничего неизвестно.

– Есть информация, что в первой половине дня 15 апреля мужчину видели в районе Цимлянского водохранилища. Есть надежда, что мужчина будет найден живым. Однако, под мостом в районе хутора была обнаружена его лодка. В связи с этим поиски будут вестись с привлечением водолазов, – сообщили в экстренных службах.

На данный момент информации об обнаружении пропавшего мужчины не поступало.