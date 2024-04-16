В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрах





Сегодня, 16 апреля, в микрорайоне Семь ветров в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в девятиэтажке на улице Константина Симонова, 22. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло в квартире на последнем этаже.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что пожар удалось быстро потушить на небольшой площади.

- Возгорание было ликвидировано в 17:17. Пожар возник в связи с возгоранием домашних вещей на площади 4 квадратных метров, - сообщили в ведомстве. – Пострадавших нет.

Видео: Волгоград №1 / Telegram