Происшествия

В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрах

Происшествия 16.04.2024 17:57
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16.04.2024 17:57


Сегодня, 16 апреля, в микрорайоне Семь ветров в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в девятиэтажке на улице Константина Симонова, 22. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло в квартире на последнем этаже.



В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что пожар удалось быстро потушить на небольшой площади. 

- Возгорание было ликвидировано в 17:17. Пожар возник в связи с возгоранием домашних вещей на площади 4 квадратных метров, - сообщили в ведомстве. – Пострадавших нет

Видео: Волгоград №1 / Telegram

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