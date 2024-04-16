Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»

Экономика 16.04.2024 13:13 Реклама
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16.04.2024 13:13 Реклама
В феврале город Котельниково пережил катастрофические последствия, вызванные циклоном «Ольга». Продолжительный обильный снегопад и ледяной дождь стали причиной налипания мокрого снега и наледи, вырвали с корнем и сломали деревья, привели к обрушению опор линий электропередачи, авариям на энергообъектах. В домах 20 000 жителей города на протяжении нескольких дней не было электричества, тепла и воды.
Ситуация оказалась критической для городской энергоструктуры. Лед на проводах и падающие деревья обрушили линию электропередач. В Котельниково прекратилась подача электроэнергии, тепла и воды.
Главный специалист энергообеспечения ЕвроХима Алексей Снеговской и его коллеги сделали всё возможное, чтобы вернуть тепло и свет в дома горожан. Они запустили подстанцию КРУЭ – иначе говоря, комплектное распределительное устройство элегазовое, главными преимуществами которого являются полностью закрытая система, компактность и устойчивость к воздействию окружающей среды. Подобные подстанции занимают порядка четырёх-пяти гектар, в то время как на ЕвроХим-ВолгаКалии подстанция расположена в одном помещении и полностью закрыта.
КРУЭ входит в состав ГПП – главной понизительной подстанции ГОКа мощностью 160 МВА. Ее главная задача – понижение подающегося напряжения с 220 до 10 кВ для дальнейшего распределения по энергосетям предприятия. ГПП представляет собой связующее звено между энергосетями Волгоградской и Ростовской областей и способна обеспечить транзит электроэнергии в обе стороны.
Преимущества, мощность и, главное, возможность подать электроэнергию с подстанции в город, а также оперативное руководство и профессионализм сотрудников стали решающими в обеспечении электроснабжением Котельниково в экстремальных условиях ЧС. Тогда преодолеть последствия стихии и вернуть электроэнергию в некоторые районы города Алексею Николаевичу и его коллегам удалось в течении суток.
Круглосуточное руководство работами по восстановлению энергоснабжения города осуществляли главный инженер технической дирекции Илья Поляков и главный энергетик-начальник управления энергообеспечения ЕвроХим-ВолгаКалия Константин Нечаев. Непосредственно на месте событий вместе с Алексеем Снеговским действовали мастер цеха электроснабжения Алексей Викторович Ямщиков, мастер цеха электроснабжения Сергей Александрович Порядочнов и их коллеги.
– Эта авария стала непростым испытанием для нас всех, но благодаря нашему опыту и сплоченности мы смогли с ней справиться, – говорит главный специалист энергообеспечения Алексей Снеговской. – А еще мы поняли, насколько важно обучать и готовить наших сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы они были готовы реагировать быстро и эффективно. Да, было трудно, но теперь у нас есть настоящие профессионалы, которые могут обслуживать любую линию.
По его мнению, сложности, возникшие в результате ЧС, станут поводом для обновления и улучшения энергетической системы района. Современные технологии и стандарты безопасности позволят сделать новую линию передач более надежной и устойчивой к экстремальным погодным условиям.
– Алексей Николаевич Снеговской – гордость всего нашего предприятия, пользуется огромным уважением и почетом среди коллег и руководителей, – отметил главный инженер ЕвроХим-ВолгаКалия Илья Поляков. – Этот человек был первым главным энергетиком, он олицетворяет саму историю создания энергетики ЕвроХим-ВолгаКалия. Подстанция, о которой мечтал Алексей Николаевич и в строительстве которой он лично участвовал, в экстремальных условиях подавала энергию в дома котельниковцев, обеспечивает и еще долгие годы будет обеспечивать производственный процесс Гремячинского ГОКа.
Фото предоставлено ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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