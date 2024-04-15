Происшествия

Бастрыкин запросил доклад по расследованию нападения собак на краснослободских мальчишек

Происшествия 15.04.2024 13:32
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15.04.2024 13:32


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по расследованию уголовного дела о нападении бездомных собак на второклассника и его шестилетнего брата в городе Краснослободске Волгоградской области. Животные покусали детей на игровой площадке неподалёку от досугового центра «Остров».

- Руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову поручено представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия, о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе СКР.

Напомним, нападение бродячих животных на малолетних детей произошло 12 апреля. Оба пострадавших были оперативно доставлены родителями в местную больницу. По факту случившегося следователи возбудили и расследуют уголовное дело.

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