Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших ипотечных программ

Экономика 15.04.2024 16:02 Реклама
0
15.04.2024 16:02 Реклама
Программа «Готовое жилье» Банка Уралсиб вошла в топ-10 апрельского рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на вторичном рынке, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2024 г.).
В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, брались в расчёт условия ипотечного страхования и способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга, а также ряд других критериев.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничества12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активов12.04.2024 16:55
Экономика 12.04.2024 16:55
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Региональная электросетевая компания «Волгоградоблэлектро» модернизирует сети12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Волгоград наращивает логистические мощности на пути МТК «Север – Юг»11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
На «Красном Октябре» провели экскурсию для будущих металлургов11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудников09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцы08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубля06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качества05.04.2024 17:41 Реклама
Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
Сады Придонья продолжают инвестировать в обучение своих сотрудников05.04.2024 11:21 Реклама
Экономика 05.04.2024 11:21 Реклама
В Волгоградской области подорожали яйца и сахар04.04.2024 20:24
Экономика 04.04.2024 20:24
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт04.04.2024 15:36 Реклама
Экономика 04.04.2024 15:36 Реклама
В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работников04.04.2024 12:42
Экономика 04.04.2024 12:42