Происшествия

В Волгограде заживо сгорела пенсионерка. Ее изрезанного сына забрали врачи

Происшествия 13.04.2024 20:57
0
13.04.2024 20:57


В Советском районе Волгограда накануне после пожара в жилом доме обнаружили труп пенсионерки. Ее сына с отравлением, резаной раной шеи и левого предплечья увезли на скорой, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Все произошло накануне около полудня в одной из квартир пятиэтажки по проспекту Университетскому, 86. Из-за непотушенной сигареты загорелись домашние вещи. На месте погибла 74-летняя женщина. Ее сын пытался выбраться из огня, упал на стеклянные банки и получил жуткие порезы. Пострадавшего забрали в больничный комплекс, — рассказал источник. 

Напомним, в Волгограде владелец электросамоката сжег ступни. Инцидент произошел в частном доме на западе города. 

Скриншот: Google Maps 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.04.2024 20:19
Происшествия 13.04.2024 20:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2024 18:23
Происшествия 13.04.2024 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2024 17:59
Происшествия 13.04.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2024 09:59
Происшествия 13.04.2024 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2024 08:37
Происшествия 13.04.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2024 08:04
Происшествия 13.04.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 22:09
Происшествия 12.04.2024 22:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 20:32
Происшествия 12.04.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 20:12
Происшествия 12.04.2024 20:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 19:17
Происшествия 12.04.2024 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 15:35
Происшествия 12.04.2024 15:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 14:10
Происшествия 12.04.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 12:34
Происшествия 12.04.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 12:08
Происшествия 12.04.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2024 11:36
Происшествия 12.04.2024 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
На новой неделе волгоградцев ждет летний зной, гроза и магнитные буриСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде заживо сгорела пенсионерка. Ее изрезанного сына забрали врачиСмотреть фотографии
20:19
Тело туриста из Москвы нашли у придорожного кафе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
«Многих детей просто недолюбили»: заслуженный учитель России — об агрессии подростков, интересе к школе и оценках за поведениеСмотреть фотографии
19:39
Министры задумались об усиленной защите российских аэропортов от БПЛАСмотреть фотографии
19:01
«Банки превратились в финансовые супермаркеты»: волгоградцам рассказали о популярных уловках при оформлении кредитовСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде владелец электросамоката сжег ступниСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области пес набросился на братьев на детской площадкеСмотреть фотографии
17:18
На волгоградском стенде на ВДНХ отметился Герой России из космосаСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде спальные районы задыхаются в дорожной пылиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
В Волгограде учителей выгоняют следить за буйной молодежью на улицахСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде озвучили дату работ на линии СТ и временные мерыСмотреть фотографии
15:02
Видео напугавшего волгоградцев запуска ракеты опубликовало МО РФСмотреть фотографии
14:16
«Мы очень любили свой дом»: семья из Волгограда в страшном пожаре потеряла единственное жильеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
«Чайка» «прилетит» на Волгоград Арену 14 апреляСмотреть фотографии
12:05
В Волжском ищут 51-летнюю женщину с необычным отчествомСмотреть фотографии
11:15
Нервный житель Жилгородка поджег машину волгоградки из-за парковкиСмотреть фотографии
10:49
ЦУМ в центре Волгограда обносят забором и ограждают сигнальной лентойСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом от отравления газом умерла девочка-подросток. Ее 2-летняя сестра в больницеСмотреть фотографии
09:34
Самой секретной спецслужбе СССР исполняется 81 годСмотреть фотографии
08:41
Бывший мэр Волгограда отрекся от покупки алкозавода в КалининградеСмотреть фотографии
08:37
Под Волгоградом во время шлюзования сухогруза погиб молодой практикантСмотреть фотографии
08:04
На видео попал пожар на руинах завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:12
Первый волгоградский добровольческий батальон готовится к отправке на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
22:09
На юге Волгограда сгорела старая вечерняя школа №24Смотреть фотографии
21:31
Для болельщиков «Ротора» назначили допэлектричку Волгоград-ВолжскийСмотреть фотографии
21:17
В Волгограде ограничат въезд на кладбища с 15 апреля по 19 маяСмотреть фотографии
20:56
Волгоградцы сняли на видео запуск новой ракеты в КапЯреСмотреть фотографии
20:32
На юге Волгограда во дворе стоматологии устраняют порыв на сетяхСмотреть фотографии
20:12
В Волгоградской области товарняк протаранил грузовикСмотреть фотографии
 