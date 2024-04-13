В Советском районе Волгограда накануне после пожара в жилом доме обнаружили труп пенсионерки. Ее сына с отравлением, резаной раной шеи и левого предплечья увезли на скорой, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все произошло накануне около полудня в одной из квартир пятиэтажки по проспекту Университетскому, 86. Из-за непотушенной сигареты загорелись домашние вещи. На месте погибла 74-летняя женщина. Ее сын пытался выбраться из огня, упал на стеклянные банки и получил жуткие порезы. Пострадавшего забрали в больничный комплекс, — рассказал источник.

Напомним, в Волгограде владелец электросамоката сжег ступни. Инцидент произошел в частном доме на западе города.

Скриншот: Google Maps