Экономика

Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничества

Экономика 12.04.2024 17:59
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12.04.2024 17:59


Председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели первую рабочую встречу. Наталия Цайтлер, которая с 1 апреля возглавляет Поволжский банк, и глава региона обсудили реализацию значимых проектов, нацеленных на развитие региона, и перспективные направления сотрудничества.
Сбер и администрация Волгоградской области реализуют ряд крупных проектов, направленных на социокультурное и экономическое развитие региона. К примеру, в год 80-летия Победы в Сталинградской битве банк реализовал инициативы, направленные на сохранение исторической памяти. Среди них — AR-экскурсия «Истории непокорённого Сталинграда» для музея-панорамы «Сталинградская битва» и создание муралов при помощи нейросети Сбера по генерации изображений «Уроки истории с Kandinsky». Проекты нашли живой отклик у волгоградцев, и сейчас банк запускает в регионе проект «Возрождённая коллекция» по воссозданию с помощью искусственного интеллекта картин, утраченных во время Великой Отечественной войны.
Технологии Сбера в регионе применяются в том числе для развития туристической отрасли. Банк разработал алгоритм на основе искусственного интеллекта, который поможет определить границы острова Сарпинский и водных объектов внутри него. Это позволит составить план по развитию туристическо-рекреационного кластера на территории острова. Наталия Цайтлер и Андрей Бочаров обсудили реализацию проекта и возможность участия банка в создании концепции развития туристической отрасли региона.
Пул вопросов на встрече был посвящён развитию кадрового потенциала. Между Сбером и администрацией Волгоградской области заключено соглашение об открытии кампуса «Школы 21». Также с 1 марта в регионе работают отделы Центра подготовки данных для машинного обучения Сбера. Наталия Цайтлер рассказала, что частично персонал уже нанят, всего же благодаря открытию отделов Центра в регионе появится 100 рабочих мест для местных жителей, которые хотят стать «учителями» искусственного интеллекта. Здесь сотрудники занимаются обработкой текстовых, голосовых, графических и видеофайлов, «тренируют» искусственный интеллект. В Центр могут устроиться соискатели со средним профессиональным и высшим или неоконченным высшим образованием. 
— Наше сотрудничество с Волгоградской областью активно развивается, — отметила Наталия Цайтлер. — Сбер не только оказывает финансовую поддержку в решении инфраструктурных задач, но и предоставляет свои технологии для внедрения в культуру, искусство, медицину, туризм и образование. Развитие экономики, социальной сферы сейчас невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий. «Школа 21», открытие кампуса которой мы планируем в Волгограде, будет способствовать решению вопроса по подготовке ИТ-кадров. Как показывает практика, люди, прошедшие обучение в «Школе 21» в других регионах, успешно применяют подученные знания в любой отрасли, содействуют АI- трансформации, процветанию региона.
Реклама. ПАО Сбербанк. Лицензия №1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893

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