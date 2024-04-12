На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активов





Сбер в Волгограде провёл риск-саммит для представителей крупных компаний агропромышленного комплекса (АПК). Аграрии Поволжья, Юга и Центральной части России обсудили с командой Сбера ключевые тенденции M&A сделок и перспективы развития зернотрейдинга.

Цель риск-саммита — обсудить, как стоит разрабатывать стратегию по приобретению новых активов, что подталкивает сельхозпроизводителей к решению о слиянии компаний, какие риски необходимо учитывать, определить, каким образом банк может модернизировать процесс проведения M&A сделок, чтобы сделать его максимально простым и удобным для клиентов.

— Аграрии в буквальном смысле кормят страну, способствуют развитию экономики. Сбер следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, и не мог оставить без внимания тот факт, что в АПК прослеживается тенденция на консолидацию, слияние компаний: в 2023 году объём сделок по приобретению активов в агропромышленном комплексе России вырос на 56% и составил 299 млрд руб. В M&A сделках очень важна оценка: как правило, потенциальный покупатель заведомо занижает цену, а продавец — завышает. В этой ситуации необходимо уметь находить баланс, наиболее оптимальные решения. Важно обмениваться опытом, разбирать кейсы, которые способны помочь им управлять ситуацией, масштабировать свой бизнес. Именно на это нацелен наш риск-саммит, — прокомментировала Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Также на риск-саммите эксперты Сбера ответили на вопросы о зернотрейдинге в России. Они рассказали о ключевых активах в трейдерском бизнесе, о популярных структурах финансирования экспортных контрактов и управлении ценовыми рисками.

Реклама. ПАО «Сбербанк, ИНН 7707083893