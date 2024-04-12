На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активов

Экономика 12.04.2024 16:55
0
12.04.2024 16:55
Сбер в Волгограде провёл риск-саммит для представителей крупных компаний агропромышленного комплекса (АПК). Аграрии Поволжья, Юга и Центральной части России обсудили с командой Сбера ключевые тенденции M&A сделок и перспективы развития зернотрейдинга.
Цель риск-саммита — обсудить, как стоит разрабатывать стратегию по приобретению новых активов, что подталкивает сельхозпроизводителей к решению о слиянии компаний, какие риски необходимо учитывать, определить, каким образом банк может модернизировать процесс проведения M&A сделок, чтобы сделать его максимально простым и удобным для клиентов.
— Аграрии в буквальном смысле кормят страну, способствуют развитию экономики. Сбер следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, и не мог оставить без внимания тот факт, что в АПК прослеживается тенденция на консолидацию, слияние компаний: в 2023 году объём сделок по приобретению активов в агропромышленном комплексе России вырос на 56% и составил 299 млрд руб. В M&A сделках очень важна оценка: как правило, потенциальный покупатель заведомо занижает цену, а продавец — завышает. В этой ситуации необходимо уметь находить баланс, наиболее оптимальные решения. Важно обмениваться опытом, разбирать кейсы, которые способны помочь им управлять ситуацией, масштабировать свой бизнес. Именно на это нацелен наш риск-саммит, — прокомментировала Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.
Также на риск-саммите эксперты Сбера ответили на вопросы о зернотрейдинге в России. Они рассказали о ключевых активах в трейдерском бизнесе, о популярных структурах финансирования экспортных контрактов и управлении ценовыми рисками.
Реклама. ПАО «Сбербанк, ИНН 7707083893
Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничества12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Региональная электросетевая компания «Волгоградоблэлектро» модернизирует сети12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Волгоград наращивает логистические мощности на пути МТК «Север – Юг»11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
На «Красном Октябре» провели экскурсию для будущих металлургов11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудников09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
В среднем по 312 тысяч рублей кредитов набрали волгоградцы08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Теперь заживем? Росстат обрадовал волгоградцев ростом средней зарплаты до 51661 рубля06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качества05.04.2024 17:41 Реклама
Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
Сады Придонья продолжают инвестировать в обучение своих сотрудников05.04.2024 11:21 Реклама
Экономика 05.04.2024 11:21 Реклама
В Волгоградской области подорожали яйца и сахар04.04.2024 20:24
Экономика 04.04.2024 20:24
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт04.04.2024 15:36 Реклама
Экономика 04.04.2024 15:36 Реклама
В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работников04.04.2024 12:42
Экономика 04.04.2024 12:42
В Волгограде требуют признать банкротом застройщика из Украины04.04.2024 12:12
Экономика 04.04.2024 12:12