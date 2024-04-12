Экономика

На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активов

Экономика 12.04.2024 16:55
0
12.04.2024 16:55


Сбер в Волгограде провёл риск-саммит для представителей крупных компаний агропромышленного комплекса (АПК). Аграрии Поволжья, Юга и Центральной части России обсудили с командой Сбера ключевые тенденции M&A сделок и перспективы развития зернотрейдинга.
Цель риск-саммита — обсудить, как стоит разрабатывать стратегию по приобретению новых активов, что подталкивает сельхозпроизводителей к решению о слиянии компаний, какие риски необходимо учитывать, определить, каким образом банк может модернизировать процесс проведения M&A сделок, чтобы сделать его максимально простым и удобным для клиентов.
— Аграрии в буквальном смысле кормят страну, способствуют развитию экономики. Сбер следит за ситуацией в агропромышленном комплексе, и не мог оставить без внимания тот факт, что в АПК прослеживается тенденция на консолидацию, слияние компаний: в 2023 году объём сделок по приобретению активов в агропромышленном комплексе России вырос на 56% и составил 299 млрд руб. В M&A сделках очень важна оценка: как правило, потенциальный покупатель заведомо занижает цену, а продавец — завышает. В этой ситуации необходимо уметь находить баланс, наиболее оптимальные решения. Важно обмениваться опытом, разбирать кейсы, которые способны помочь им управлять ситуацией, масштабировать свой бизнес. Именно на это нацелен наш риск-саммит, — прокомментировала Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.
Также на риск-саммите эксперты Сбера ответили на вопросы о зернотрейдинге в России. Они рассказали о ключевых активах в трейдерском бизнесе, о популярных структурах финансирования экспортных контрактов и управлении ценовыми рисками.
Реклама. ПАО «Сбербанк, ИНН 7707083893

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
12.04.2024 17:59
Экономика 12.04.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.04.2024 11:27 Реклама
Экономика 12.04.2024 11:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.04.2024 09:20 Реклама
Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.04.2024 14:36
Экономика 11.04.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.04.2024 11:24 Реклама
Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 15:38 Реклама
Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2024 12:35
Экономика 09.04.2024 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.04.2024 14:08
Экономика 08.04.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2024 08:58
Экономика 06.04.2024 08:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.04.2024 17:41 Реклама
Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2024 11:21 Реклама
Экономика 05.04.2024 11:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2024 20:24
Экономика 04.04.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.04.2024 15:36 Реклама
Экономика 04.04.2024 15:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2024 12:42
Экономика 04.04.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.04.2024 12:12
Экономика 04.04.2024 12:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:59
Председатель Поволжского банка Сбербанка и губернатор обсудили в Волгограде перспективы сотрудничестваСмотреть фотографии
16:55
«Я гадости не писал»: суд отклонил иски обидевшихся из-за поста в Telegram директоров школ КотовоСмотреть фотографии
16:55
На риск-саммите Сбера аграрии обсудили особенности зернотрейдинга и сделок по приобретению активовСмотреть фотографии
16:40
«Они не слушались»: в Волгограде водителя иномарки наказали за торчащих из окон пассажировСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Волгограде вывезли 500 тонн мусора с незаконных свалокСмотреть фотографии
16:28
ВкусВилл подключил «Этикетку» от билайн бизнесСмотреть фотографии
16:25
Волгоградка потратила миллион на магические ритуалы в WhatsAppСмотреть фотографии
16:07
В Ленинске вдове погибшего на СВО Андрея Жданова передали орден МужестваСмотреть фотографии
15:50
«Там все время горит камыш»: на юге Волгограда тушат поликлиникуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
На севере Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар – фотоСмотреть фотографии
15:00
Пенсионера осудили за нападение с ножницами в приюте для бездомных под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:52
В селе Волгоградской области запустили построенный на деньги фермера газопроводСмотреть фотографии
14:15
Производственно-логистический комплекс в Волгограде стал центром притяжения для экспертовСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде на ул. Латошинской насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
14:03
На пр. Ленина в Волгограде водитель Skoda подбил автобус и PeugeotСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом разыскивают хуторянина в куртке с красными полоскамиСмотреть фотографии
13:01
Детский омбудсмен Львова-Белова прибыла в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде зачинщик драки в автобусе №21 останется в СИЗО до 2 июняСмотреть фотографии
12:34
Очень пьяного, но честного угонщика задержали полицейские в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:31
Стало известно о состоянии избитого в автобусе подростками волгоградцаСмотреть фотографии
12:08
На кладбищах в Волгограде наведут порядок перед ПасхойСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде новая банда подростков избила двоих мужчин в автобусеСмотреть фотографии
11:29
Пострадавшая в ДТП с Renault Duster школьница остается в реанимацииСмотреть фотографии
11:04
Волгоградца на электросамокате сбила Skoda RapidСмотреть фотографии
10:47
В ЦПКиО студенты под гимн в исполнении Shaman празднуют День космонавтикиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Чиновники и члены Экосовета провели 4-часовое совещание на борту Ан-2Смотреть фотографии
10:17
Бочаров осмотрел дорожные пылесосы и пригрозил УК-«грязнулям» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области КАМАЗ на встречке раздавил «десятку»: двое погиблиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде похоронили погибшего в 2023 году на СВО Степана ЧернявскогоСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде предприниматель «оживлял» просроченную сметануСмотреть фотографии
 