На пр. Ленина в Волгограде водитель Skoda подбил автобус и Peugeot





Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и автобуса произошло сегодня, 12 апреля, на проспекте Ленина в Волгограде. По информации полицейских, в результате столкновения есть пострадавшая.

– По предварительной информации, 68-летний водитель Skoda Rapid, двигаясь по проспекту Ленина, при перестроении совершил столкновение с автобусом. От удара иномарка выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с автомобилем Peugeot, – сообщили обстоятельства ДТП в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Помощь медиков потребовалась 53-летней женщине, которая находилась в салоне Peugeot.

В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», движение по Первой продольной магистрали осуществляется в штатном режиме.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»