Экономика 12.04.2024 09:20 Реклама
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12.04.2024 09:20 Реклама
В акционерном обществе «Волгоградоблэлектро» сообщили о планах по техническому перевооружению объектов электросетевого комплекса на 2024 год. Сегодня в зоне обслуживания волгоградских энергетиков находится больше 3900 энергообъектов и 9000 километров линий электропередачи.
Оценка надежности электроэнергетических систем определяется в соответствии с современными стандартами методики учета: частотой отключений SAIFIи продолжительностью перерывов в электроснабжении SAIDI. Для снижения количества аварийных ситуаций и сокращения времени устранения технологических нарушений специалисты выполняют мероприятия инвестиционной программы: модернизируют существующие сети, строят новые, повышают мощности объектов. По программе капитального ремонта производится ремонт линий и оборудования электросетевого комплекса.
– Благодаря реализуемым мерам ежегодно фиксируется снижение потерь электроэнергии в сетях, в 2023 году в сравнении с 2022-м отмечается снижение на 1.3%, а отпуск электрической энергии потребителем увеличился на 16 %, – отмечают в компании.
До конца 2024 года специалисты «Волгоградоблэлектро» проведут реконструкцию и строительство свыше 100 километров воздушных и кабельных линий, 50 подстанций и оборудования. Грамотные технические решения позволяют эффективно перераспределять ресурсы для совершенствования электросетевого комплекса в целом, от небольших энергообъектов до комплексной электрификации. Так, небольшая трансформаторная подстанция на улице Ленина в рабочем поселке Октябрьском способна обеспечить электроэнергией более 50 жилых домов. На основе диагностических данных о состоянии оборудования принято решение о необходимости замены в подстанции трансформатора на новый, отвечающий всем необходимым требованиям надежности.
Среди объектов технического перевооружения также крупный энергообъекты – высоковольтные подстанции «Гидролизная и «Лесная». Модернизация подстанции «Гидролизная» 110кВ, распределяющей электроэнергию потребителям Советского района города, предусматривает реконструкцию закрытого распределительного устройства 110 кВ, монтаж электрооборудования элегазовых выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения и других важных узлов. Внедрение системы телемеханики позволит удаленно контролировать оборудование подстанциии осуществлять все необходимые переключения в сетях для бесперебойной передачи электрической энергии.
На подстанции «Лесная» 110 кВ планируется техническое перевооружение распределяющих устройств. С учетом растущего спроса на электроэнергию будут установлены новые более мощные трансформаторы. Сегодня подстанция обеспечивает электрической энергией потребителей города Краснослободска, важные производственные и социальные объекты, мостовой переход через реку Волгу.
Вместе с тем по программе капитального ремонта специалисты отремонтируют 127 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 260 километров линий.
В условиях развития различных отраслей экономики и реализации национальных проектов обороты набирает направление технологического присоединения. К примеру, в городе Волжском на площади Труда для подключения к сетям компании будущей детской больницы планируется установить двухтрансформаторную подстанцию по 1000 кВА и произвести монтаж линий. В целях бесперебойного электроснабжения реконструируемых корпусов ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера» специалисты заменят два трансформатора по 630 кВА на более мощные –1600 кВА каждый. Будет выполнен монтаж дополнительного оборудования в распределительные устройства 6/0,4 кВ энергообъекта и заменена кабельная линия.
АО «Волгоградоблэлектро» обеспечит до конца 2024 года запрашиваемой мощностью также ряд школ, детских садов, медицинских и промышленных объектов, многоквартирных домов и жилых комплексов.
— Задач и проектов немало. Наши производственные программы, выполняемые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение надежным электроснабжением каждого потребителя и создание комфортной жизни людей, — подчеркивают в «Волгоградоблэлектро».
Фото предоставлено АО «Волгоградоблэлектро».
Реклама. АО «Волгоградоблэлектро», ИНН 3443029580
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