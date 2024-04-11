На «Красном Октябре» провели экскурсию для будущих металлургов

Экономика 11.04.2024 11:24 Реклама
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11.04.2024 11:24 Реклама
Мероприятие в рамках федерального проекта «Профессионалитет» объединило более 50 первокурсников Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина.
Первой частью программы стало посещение электросталеплавильного цеха № 2. Во время экскурсии студенты направлений «Металлургическое производство» и «Технология машиностроения» узнали о специфике деятельности производственного подразделения и об особенностях работы основного оборудования цеха.
Позже в актовом зале была организована игра КВИЗ, направленная на знакомство с историей предприятия и основными этапами производства. Также для первокурсников провели игры на сплочение и умение работать в команде.
– На мероприятии я узнал много нового о заводе, на котором собираюсь работать, – рассказывает Игорь Омельченко, студент первого курса направления «Технология машиностроения». – Помимо основной специальности я прохожу обучение на оператора станков с числовым программным управлением. На мой взгляд, знание системы ЧПУ позволит мне стать на производстве востребованным специалистом.
«Красный Октябрь» сотрудничает с Волгоградским колледжем управления и новых технологий имени Юрия Гагарина в рамках проекта «Профессионалитет» – принимает участие в процессе обучения студентов, закрепляет за ними наставника на время практики, а также гарантирует дальнейшее трудоустройство. Кроме того, предприятие оказывает помощь в приобретении оборудования и ремонте учебных аудиторий. В настоящее время в образовательном учреждении ведутся работы по обустройству лекционного зала и двух лабораторий, одна из которых будет использоваться для проведения демонстрационного экзамена.
Профориентационная работа – важная составляющая кадровой политики «Красного Октября». Предприятие заключает договоры с профильными высшими и средними специальными учебными заведениями, трудоустраивает студентов во время практики. В рамках развития долгосрочного сотрудничества на заводе работает базовая кафедра опорного вуза – Волгоградского государственного технического университета – «Металловедение, термическая обработка и обработка металлов давлением». Также на предприятии действует программа трудоустройства студентов выпускных курсов по индивидуальному графику работы и посещения занятий, что дает возможность совмещать работу с учебой.
Отметим, что большое внимание металлургический завод уделяет созданию условий для реализации потенциала молодых специалистов: выстроена система наставничества, когда опытные работники помогают новичкам в начале профессионального пути, разрабатываются программы обучения и повышения квалификации, предоставляется возможность пройти переподготовку за счет средств предприятия. Организованная на заводе рационализаторская деятельность служит дополнительной мотивацией и инструментом повышения вовлеченности персонала. Так, ежегодная Молодежная научно-практическая конференция дает возможность молодым сотрудникам проявить себя и продвинуться по карьерной лестнице.
Также на «Красном Октябре» регулярно индексируется заработная плата, с прошлого года предприятие обеспечивает льготные условия по ипотеке, с начала этого – компенсирует до 15 тысяч ежемесячно за аренду жилья. По итогам испытательного срока выплачивается премия, оказывается помощь в получении высшего образования на особых условиях. Пакет социальных льгот и гарантий продолжает расширяться.
Фото предоставлено АО «Корпорация Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648
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