Происшествия

Иностранец-нелегал пытался откупиться от полицейского на ж/д вокзале в Волгограде

Происшествия 09.04.2024 19:18
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09.04.2024 19:18


В Волгограде заключен под стражу 39-летний уроженец ближнего зарубежья, который за взятку пытался избежать ответственности за нарушение правил пребывания в России. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, нелегала остановили на железнодорожном вокзале Волгограда в апреле текущего года. При проверке документов выяснилось, что он находится на территории России нелегально.

Чтобы в отношении него не составляли административный протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) он вручил полицейскому Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте взятку в сумме 5 тысяч рублей.

Установлено, что иностранец нигде не работает. Судимости у него не было. Есть жена и маленькие дети. В России он находился больше семи дней, отведенных законодательством для того, чтобы встать на миграционный учет по месту пребывания.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда иностранец заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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