Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладов

Экономика 09.04.2024 15:38 Реклама
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09.04.2024 15:38 Реклама
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга наиболее выгодных долгосрочных рублевых вкладов апреля, подготовленного порталом Выберу.ру. При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по размеру активов на 01.03.2024 года.
В ходе исследования аналитики портала учитывали такие параметры как процентная ставка, минимальная сумма и срок вклада, условия пополнения и расходования средств вклада, а также возможность капитализации процентов и порядок досрочного расторжения договора или его пролонгации и другие параметры.
Доходность в линейке вкладов «Доход» Банка Уралсиб сейчас составляет 12,97 – 15,40% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новым клиентам предлагается открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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