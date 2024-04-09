Проглоченная рыбная кость обернулась для волгоградца страшной смертью

Житель Октябрьского района Волгоградской области на выходных проглотил кость от рыбы и с угрожающим жизни диагнозом попал на больничную койку, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. Мужчина жаловался на острую боль в области нижней трети живота.

— Мужчину силами врачей районной центральной больницы транспортировали в областную больницу № 1 Волгограда. На прошедших выходных он скончался от разрыва толстой кишки, — пояснил источник.

Известно, что обратившемуся за медицинской помощью мужчине было 68 лет. Пенсионер проживал в селе Громославка.

Фото: архив ИА «Высота 102»