В Wildberries прокомментировали ДТП с погибшими волгоградцами





В Wildberries прокомментировали ДТП в Калмыкии, в результате которого в ночь на 19 мая погибли семь пассажиров микроавтобуса, еще 12 получили различные травмы. По информации пресс-службы маркетплейса, водитель, управлявший брендированным грузовиком, не пострадал.

– В настоящий момент на месте работают следственные органы, устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего. Компания оказывает содействие в проведении всех следственных мероприятий и сотрудничает с правоохранительными органами, – говорится в официальном сообщении.

Здесь также добавляют, что грузовик перевозил возвратные товары – на доставку заказов волгоградцев происшествие никак не повлияет.

Напомним, что микроавтобус следовал по маршруту из Волгограда в Астрахань. Грузовик WB, в свою очередь, направлялся в сторону Волгограда. В третьем часу ночи на территории Калмыкии произошло лобовое столкновение грузовика и микроавтобуса. Предположительной причиной происшествия пассажиры называют маневр обгона, предпринятый водителем пассажирского транспортного средства.

Фото: МВД Калмыкия / t.me