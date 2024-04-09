На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудников





Начальник участка грузовой и коммерческой работы службы движения железнодорожного цеха ЕвроХим-ВолгаКалия Оксана Казачинская стала победителем Фабрики идей в номинации «Идея с наибольшим эффектом».

Фабрика идей – это внутрикорпоративный проект, который предоставляет сотрудникам возможность разработать и внедрить в производство полезную идею, предложение или изобретение.

Оксана Андреевна Казачинская предложила использовать при погрузке инновационных вагонов фасованной продукцией утвержденные РЖД местные технические условия вместо разрабатываемых для каждой модели полувагонов эскизов.

В фасовке – мягких контейнерах, называемых биг-бэгами – потребителям отгружается часть хлористого калия, производимого на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.

Сейчас на предприятии погрузка биг-бэгов в полувагоны производится согласно техническим условиям по разрабатываемым сторонней организацией эскизам. При такой погрузке грузоподъемность инновационных вагонов используется не полностью.

Оксана Казачинская предложила производить загрузку биг-бэгов на основании согласованных ОАО РЖД местных технических условий, позволяющих увеличить объем загрузки каждого вагона и получить значительный экономический эффект, в частности снизить расходы на уплату тарифа за перевозку грузов.

Например, при погрузке по техническим условиям биг-бэги заполняют 48 вагонов. Применение местных технических условий позволило бы использовать для этого всего 44 вагона в месяц. Таким образом, экономический эффект в год составит несколько миллионов рублей. При этом применение местных технических условий не несет в себе каких-либо дополнительных затрат.

Кроме того, автор идеи подсчитала, что при использовании полной грузоподъемности вагона можно погрузить в вагон на шесть биг-бэгов больше, что составит более трех тысяч биг-бэгов в год. То есть, можно реализовать больше продукции с прибылью в десятки миллионов рублей в год.

– Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия не только добросовестно и ответственно решают текущие рабочие задачи, но с увлечением участвуют в совершенствовании производственного процесса. Это очень хороший показатель, когда для работников производство становится творческим процессом, мотивирует на улучшения, – комментирует исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.