На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудников

Экономика 09.04.2024 12:35
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09.04.2024 12:35
Начальник участка грузовой и коммерческой работы службы движения железнодорожного цеха ЕвроХим-ВолгаКалия Оксана Казачинская стала победителем Фабрики идей в номинации «Идея с наибольшим эффектом».
Фабрика идей – это внутрикорпоративный проект, который предоставляет сотрудникам возможность разработать и внедрить в производство полезную идею, предложение или изобретение.
Оксана Андреевна Казачинская предложила использовать при погрузке инновационных вагонов фасованной продукцией утвержденные РЖД местные технические условия вместо разрабатываемых для каждой модели полувагонов эскизов.
В фасовке – мягких контейнерах, называемых биг-бэгами – потребителям отгружается часть хлористого калия, производимого на Гремячинском горно-обогатительном комбинате.
Сейчас на предприятии погрузка биг-бэгов в полувагоны производится согласно техническим условиям по разрабатываемым сторонней организацией эскизам. При такой погрузке грузоподъемность инновационных вагонов используется не полностью.
Оксана Казачинская предложила производить загрузку биг-бэгов на основании согласованных ОАО РЖД местных технических условий, позволяющих увеличить объем загрузки каждого вагона и получить значительный экономический эффект, в частности снизить расходы на уплату тарифа за перевозку грузов.
Например, при погрузке по техническим условиям биг-бэги заполняют 48 вагонов. Применение местных технических условий позволило бы использовать для этого всего 44 вагона в месяц. Таким образом, экономический эффект в год составит несколько миллионов рублей. При этом применение местных технических условий не несет в себе каких-либо дополнительных затрат.
Кроме того, автор идеи подсчитала, что при использовании полной грузоподъемности вагона можно погрузить в вагон на шесть биг-бэгов больше, что составит более трех тысяч биг-бэгов в год. То есть, можно реализовать больше продукции с прибылью в десятки миллионов рублей в год.
– Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия не только добросовестно и ответственно решают текущие рабочие задачи, но с увлечением участвуют в совершенствовании производственного процесса. Это очень хороший показатель, когда для работников производство становится творческим процессом, мотивирует на улучшения, – комментирует исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Фабрика идей стала для нас тем инструментом, который позволяет коллективу проявить свои лучшие качества, повысить вовлеченность в достижение высокого общего результата, нарастить эффективность труда каждого сотрудника и всего предприятия в целом.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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