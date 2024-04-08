УФСБ задержало планировавшего побег в ВСУ волгоградца

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 42–летнего местного жителя по подозрению в государственной измене. Как сообщили V102.RU в региональном управлении ведомства, мужчина планировал уехать на Украину и присоединиться к ВСУ, чтобы воевать против России. На Украину он собирался попасть транзитом через территорию третьей страны.







Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, отметили в ведомстве.



Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области