Под Волгоградом легковушка вылетела на обочину и опрокинулась

В Волгоградской области на дороге в сторону станицы Кумылженской сегодня, 7 апреля, опрокинулся ВАЗ-2114 с четырьмя пассажирами.

— На вызов о ДТП в Михайловке направили бригаду СМП, которая возвращалась с вызова. Экипаж оперативно оказался на месте, — рассказали V102.RU в ГБУЗ «КССМП».





Медиками были осмотрены четверо пассажиров легковушки. На месте медпомощь оказали 20-летнему водителю автомобиля и пассажирам — 15-летнему подростку, 18-летнему юноше и 19-летней девушке. Госпитализация участникам дорожной аварии не понадобилась.

Напомним, компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом, один человек погиб. Сегодня утром LADA Granta с рабочими из Москвы смял грузовик под Волгоградом, трое погибли.

Фото: ГБУЗ «КССМП»