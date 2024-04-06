Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в Волгограде

Происшествия 06.04.2024 16:09
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06.04.2024 16:09
Трагедия произошла накануне, 5 апреля, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, под утро в скорую помощь поступил вызов в одну из квартир многоэтажки на улице Лазоревая.
Однако прибывшим врачам пришлось лишь констатировать смерть полугодовалой девочки. Известно, что семья, где воспитывался ребенок, является многодетной. На учете она не состояла. По факту смерти младенца проводится проверка.
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