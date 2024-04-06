«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбы

В Палласовском районе Волгоградской области в поле попали тонны рыбы, значительная часть которой уже погибла. Как сообщает V102.RU, шокирующие кадры появились в соцсетях.
В поле, которое оказалось залитым водой, барахтается еще живая рыба, однако большая часть уже плавает вверх брюхом. Люди ходят в сапогах и собирают еще пригодную в пищу рыбу руками.
Авторы ролика утверждают, что это произошло рядом с дорогой между населенными пунктами Савинка и Лиманный Палласовского района. Эти села находятся на реке Торгун.
Массовый выброс рыбы, которая шла на нерест, мог случиться из-за разлива реки и резкого ухода воды.
Видео Жесть Волгограда/t.me