Росстат опубликовал новые данные о средней зарплате работников в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в январе 2024 года она составила 51661 рубль. Это на 12% больше, чем фиксировалось в первом месяце 2023 года. Однако на 24% меньше, чем в декабре прошлого года.Тогда, видимо, из-за премий по итогам года, которую получили ряд работников, среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила рекордную сумму – 67857 рублей. В целом же за 2023 год этот показатель в Волгоградской области был меньше – 49462 рубля.В январе 2024 года во всех регионах ЮФО номинальная зарплата оказалась гораздо ниже декабрьской. Самая высокая, определил Росстат, была у жителей Краснодарского края – 57935 рублей. Меньше всех, как обычно, получали работники, проживающие в Калмыкии – 43281 рубль.