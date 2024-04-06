Бывший главный тренер «Ротора» остался без работы в Польше

Спорт 06.04.2024 07:32
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06.04.2024 07:32
Бывший наставник волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич накануне, 5 апреля, официально покинул клуб «Заглембе» после расторжения договора по взаимному согласию сторон из-на неудовлетворительных результатов. Команда занимает последнее место в Первой лиге Польши, сообщает V102.RU.Напомним, 3 апреля появилась информация, что фанаты польского коллектива, недовольные неудачным выступлением в нынешнем сезоне, прорвались на базу «Заглембе» для общения с футболистами. После разговора с игроками был атакован и сам Александр Хацкевич. Однако позднее 50-летний специалист опроверг факт нападения, подчеркнув, что во время прихода болельщиков он успел покинуть поле, а с разъяренной толпой диалог вели местные футболисты.
Хацкевич возглавил «Заглембе» из города Сосновец в январе этого года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых четырежды уступила и дважды сыграла вничью. После поражения в последней встрече от «Катовице» со счетом 0:4 белорусский тренер заявил, что его подопечные сами выбрали тактику на данный поединок. Кроме того, экс-рулевой «Ротора» сообщил местным журналистам адрес своей электронной почты, чтобы те могли прислать варианты планов игры команды на следующий матч. Польский клуб занимает последнее, 18-ое место в первом польском дивизионе. C большей долей вероятности, учитывая непростое турнирное положение, «Заглембе» по итогам сезона вылетит во вторую лигу.
Бывший наставник сине-голубых оказался в центре скандала в январе 2024 года, когда в интервью оскорбил Россию и Волгоград. После этого в разговоре с корреспондентом V102.RU он с помощью нецензурной лексики подтвердил свою позицию.
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