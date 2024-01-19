



Бывший главный тренер спортивного клуба «Ротор» Александр Хацкевич 19 января заявил журналистам ИА «Высота 102», что не отказывается от своих слов в адрес Волгограда и России, которые прозвучали в его интервью на Youtube-канале. Напомним, что белорусский футболист в ответе на вопрос, какой из периодов своей карьеры он считает провальным, ответил: «Это сраный Волгоград. Сраная Россия».

Корреспондентам информагентства 19 января удалось дозвониться до Хацкевича. Общение с экс-тренером волгоградского спортклуба оказалось весьма эмоциональным. Причем со стороны самого Хацкевича:

– Александр Николаевич, как Вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу «сраного Волгограда» и «сраной России»? Что Вы вкладывали в эти понятия? – задал вопрос корреспондент «Высоты 102».

– Мне нечего здесь комментировать, – заявил Хацкевич и поспешил бросить трубку.

Во время повторного звонка он и вовсе перешел на ругань:

– Ребята, идите на х**! До свидания, е** в рот! – кричал Хацкевич.

– Вы сегодня отказываетесь от своих слов? – все же попытались уточнить сотрудники информагентства.

– Вы меня вообще слышали? Какой "отказываюсь"?! Идите на х**! – высказался Хацкевич и снова бросил трубку.

Напомним, что в Волгограде Александр Хацкевич проработал в качестве главного наставника сине-голубых с декабря 2019-го по март 2021 года. Тогда волгоградский «Ротор» играл в РПЛ. Поводом для увольнения Александра Хацкевича стали неудовлетворительные результаты команды – всего за год и четыре месяца волгоградцам стало ясно, что главный тренер из Хацкевича никакой, в результате чего контракт с ним был расторгнут.