Общество

«Идите на х**!»: Хацкевич заявил, что не отказывается от оскорблений в адрес России

Общество 19.01.2024 15:32
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19.01.2024 15:32


Бывший главный тренер спортивного клуба «Ротор» Александр Хацкевич 19 января заявил журналистам ИА «Высота 102», что не отказывается от своих слов в адрес Волгограда и России, которые прозвучали в его интервью на Youtube-канале. Напомним, что белорусский футболист в ответе на вопрос, какой из периодов своей карьеры он считает провальным, ответил: «Это сраный Волгоград. Сраная Россия». 

Корреспондентам информагентства 19 января удалось дозвониться до Хацкевича. Общение с экс-тренером волгоградского спортклуба  оказалось весьма эмоциональным. Причем со стороны самого Хацкевича: 

Александр Николаевич, как Вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу «сраного Волгограда» и «сраной России»? Что Вы вкладывали в эти понятия? – задал вопрос корреспондент «Высоты 102». 

Мне нечего здесь комментировать, – заявил Хацкевич и поспешил бросить трубку. 

Во время повторного звонка он и вовсе перешел на ругань: 

Ребята, идите на х**! До свидания, е** в рот! – кричал Хацкевич. 

Вы сегодня отказываетесь от своих слов? – все же попытались уточнить сотрудники информагентства. 

Вы меня вообще слышали? Какой "отказываюсь"?! Идите на х**!  – высказался Хацкевич и снова бросил трубку. 

Напомним, что в Волгограде Александр Хацкевич проработал в качестве главного наставника сине-голубых с декабря 2019-го по март 2021 года. Тогда волгоградский «Ротор» играл в РПЛ. Поводом для увольнения Александра Хацкевича стали неудовлетворительные результаты команды – всего за год и четыре месяца волгоградцам стало ясно, что главный тренер из Хацкевича никакой, в результате чего контракт с ним был расторгнут. 

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