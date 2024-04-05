



5 апреля жители Центрального района Волгограда стали свидетелями скопления множества машин экстренных служб у здания городского детско-юношеского центра.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в считанные минуты на место приехали бригада медиков, спасатели, а также сразу несколько пожарных машин, в числе которых был подъёмно-спасательный автомобиль для экстренной эвакуации граждан. При этом признаки каких-либо чрезвычайных происшествий в близлежащем квартале отсутствовали.

По информации МЧС России по Волгоградской области, экстренные службы прибыли сюда из-за поступившего ложного сообщения о пожаре. Неизвестные ввели спасателей в заблуждение, рассказав, что загорелся один из многоквартирных домов, находящихся на ул. Краснознаменской.

Фото: Леонид Луночкин