Происшествия

В Волгограде задержан подозреваемый в расстреле многодетной семьи

Происшествия 05.04.2024 17:42
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05.04.2024 17:42


19 марта в Волгограде правоохранители задержали подозреваемого в убийстве троих детей, беременной женщины и мужчины проживавщих во Владивостоке. Преступление он совершил вместе с подельником 30 лет назад.

- Летом 1994 года подозреваемые узнали, что по улице Никифорова в городе Владивостоке проживает семья с тремя малолетними детьми, которая продает свою квартиру. Мужчины разработали совместный план, в ходе которого они под видом добропорядочной сделки вошли в доверие семьи и переоформили квартиру на подставное лицо. Спустя некоторое время вся семья пропала без вести, — сообщили в пресс-службе СК России по Приморскому краю.

Как впоследствии установлено правоохранителями, уже после сделки преступники напросились к продавцам квартиры в гости и убили 28-летнего отца семейства, его 26-летнюю беременную супругу и троих детей: семилетнюю девочку и двоих мальчиков, двух лет и одного года.

Заметая следы, преступники поспешили избавиться от квартиры, обменяв ее на автомобиль Toyota Surf. Во время перегона машина попала в ДТП, из-за чего была продана по бросовой цене в 300 долларов.

Отметим, помимо задержания одного из преступников в Волгограде, вскоре полицейские арестовали в Красноярском крае и его 55-летнего подельника. Обвиняемые взяты под стражу. В настоящее время следствие завершает оформление доказательной базы.

Фото: пресс-служба СК России по Приморскому краю

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