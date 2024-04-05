Экономика

Предприятие ТМК стало дипломантом конкурса СНГ за достижения в области качества

Экономика 05.04.2024 17:41 Реклама
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05.04.2024 17:41 Реклама


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), признан дипломантом премии Содружества Независимых Государств (СНГ) 2023 года за достижения в области качества продукции и услуг. Такое решение принял Экономический совет СНГ в рамках международного экономического форума государств-участников содружества в Москве. ВТЗ представил Российскую Федерацию на заключительном этапе состязания.
Конкурсные испытания проходили в два этапа. Сначала аудит деятельности ВТЗ провели эксперты национальной премии в области качества. Позже на предприятии работала экспертная комиссия в составе представителей стран СНГ. Она оценила компетенции менеджмента и достижения предприятия в части политики и стратегии в области качества, лидирующей роли руководства, степени удовлетворенности потребителей качеством продукции, а работников — условиями труда и результатами бизнеса.
— ТМК уделяет большое внимание развитию системы управления качеством. В компании разработана обширная программа мероприятий по повышению уровня качества продукции, обмену опытом между предприятиями, распространению и применению лучших практик — в первую очередь, это масштабный конкурс «Лидер качества ТМК», проходящий в несколько этапов с участием всех крупных производственных площадок. Присуждение диплома премии СНГ подтверждает системность и эффективность этой работы и признание ее результатов на международном уровне, — сказал директор по качеству ТМК Анатолий Сычёв.  
— Это высокая награда в области совершенствования качества процессов на предприятии. Благодаря оценке нашей деятельности независимыми высококвалифицированными экспертами лучше просматриваются как сильные стороны, так и области для улучшения. Стратегическая цель ТМК остается неизменной — эффективное взаимодействие с партнерами и высокая степень удовлетворенности клиентов качеством волжских труб, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Премия СНГ присуждается один раз в два года. Претендентами могут быть организации-лауреаты национальной премии правительства в области качества, демонстрировавшие высокие результаты на протяжении не менее двух лет, а также экспортирующие продукцию в одно и более государств-участников СНГ. Церемония награждения дипломантов запланирована в ходе 65-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, которое пройдет летом 2024 года в Минске.
Реклама. АО «ВТЗ», ИНН 3435900186

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