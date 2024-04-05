В Волгограде вспыхнул пожар в частном секторе: видео





В частном секторе Ворошиловского района Волгограда на ул. Палладина днем 5 апреля произошел пожар. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, на месте работают два пожарных расчета.





Сообщается, что огнем охвачен в настоящее время один из частных домов. Масштаб происшествия пока неизвестен – борьба с огнем продолжается.

– Площадь пожара устанавливается, на месте работают пожарные подразделения, – пояснили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пока неизвестно, находились ли в момент возгорания в доме люди.

Фото: Жесть Волгограда / ВКонтакте