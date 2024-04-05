Сады Придонья продолжают инвестировать в обучение своих сотрудников





Особое внимание в компании «Сады Придонья» уделяется вопросам развития и профессионального образования сотрудников. В 2023 году на эти цели компания потратила порядка 70 млн рублей. В этом году основными форматами обучения и развития останутся корпоративные образовательные программы, встречи с экспертами.

Недавно для руководителей и ведущих специалистов производственного комплекса и сельскохозяйственного производства был организован двухдневный курс на тему «Управление проектами в современных компаниях». Участники семинара учились находить оптимальный метод для реализации проекта, определять его ключевой фактор, проводить переговоры с командой, принимать решения на основе карты рисков.

– Сегодня управленцы должны обладать открытым мышлением, продвинутым подходом и мыслить по-современному. Работать в команде, общаться и координировать действия с другими участниками проекта, особенно важно на производстве, – говорит менеджер по персоналу Александра Онянова. – Постоянно меняющиеся вызовы оказывают свое влияние и требуют эффективного реагирования.

Практикумы были насыщены заданиями. Команды разрабатывали технические задания, формулировали цели проекта, создавали структуры работ по нему, выстраивали матрицы рисков.

В компании считают, что инвестирование в обучение сотрудников – это не только забота о персонале, но и стратегически важное решение, способствующее повышению эффективности бизнеса и укреплению его конкурентных позиций на рынке.

Фото предоставлено АО «Сады Придонья».