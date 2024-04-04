Под Волгоградом мать нашла тело двухлетнего сына в сливной яме





Следователи Новоаннинского района Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту смерти 2-летнего ребенка, упавшего в сливную яму в хуторе Ширяевском Киквидзенского района. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, трагедия произошла накануне, 3 апреля.

По предварительным данным, мальчик во время игры во дворе частного домовладения упал в яму, откуда выбраться самостоятельно не смог. Тело без признаков жизни обнаружила спустя время мать ребенка. Женщина доставила малыша в больницу, однако медики констатировали его смерть.

– В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в ведомстве. - Назначен ряд судебных экспертиз.

В рамках расследования также будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребенка.