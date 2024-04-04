В Волгоградской области мужчина насмерть забил 86-летнего отца





В Киквидзенском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства 86-летнего мужчины. По версии следствия, пенсионера лишил жизни собственный сын.

– 27 и 28 марта 2024 года 55-летний мужчина, находясь по месту своего жительства в одном из частных домов по улице Пионерской в станице Преображенской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избивал своего 86-летнего отца, в результате чего пожилой мужчина скончался от закрытой травмы груди, сопровождавшейся множественными переломами, – уточнили ИА «Высота 102» в следственном управлении СК России по Волгоградской области.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.