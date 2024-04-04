Копеечный рост цен на бензин произошел в Волгоградской области

А вот дизтопливо преодолело очередной ценовой рубеж и стало стоить больше 62 рублей. За неделю оно прибавило в цене 3 копейки.
Экономика 04.04.2024 08:38
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04.04.2024 08:38
А вот дизтопливо преодолело очередной ценовой рубеж и стало стоить больше 62 рублей. За неделю оно прибавило в цене 3 копейки.
В Волгоградской области за минувшую неделю средняя стоимость бензина выросла на 2 копейки – с 51,09 до 51,11 рубля за литр. По данным Росстата, передает V102.RU, подорожали также три марки автомобильного топлива. АИ-92 стал стоить больше на 3 копейки (51,21), на столько же поднялась стоимость АИ-95 (56,95).Не изменилась цена на бензин АИ-98 – вот уже несколько недель она стоит на одной планке, 66,62 рубля за литр.
А вот дизтопливо преодолело очередной ценовой рубеж и стало стоить больше 62 рублей. За неделю оно прибавило в цене 3 копейки.
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