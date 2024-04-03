



В Волгограде завершился судебный процесс над 46-летним педофилом, изнасиловавшим 10-летнюю девочку. Как сообщает ИА «Высота 102», житель областного центра познакомился с жертвой ещё в 2022 году, но решился надругаться над ребенком после случайной встречи.

- Приговором Красноармейского районного суда г. Волгограда мужчина осуждён по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ за преступные действия, совершённые в ноябре 2023 года, — рассказали редакции в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, решением судебного органа извращенец приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.