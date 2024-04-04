Экономика

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт

Экономика 04.04.2024 15:36 Реклама
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04.04.2024 15:36 Реклама


Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания дебетовых и кредитных карт, а также пакетов услуг с ежемесячной комиссией. Теперь расходы по оплате услуг ЖКХ* учитываются в минимальном ежемесячном обороте для бесплатного обслуживания и начисления процентов на остаток.
При этом учитываются как операции, совершенные по карте, так и операции по оплате услуг ЖКХ в онлайн-банке Уралсиб Онлайн по карточным счетам.
Более подробно ознакомиться с условиями обслуживания карт  можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
* MCC 4900, Коммунальные услуги.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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