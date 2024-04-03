В подъезде дома на юге Волгограда поймали лисицу

Происшествия 03.04.2024 13:41
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03.04.2024 13:41
В Волгограде волонтеры приюта «Птичий остров» спасли юного корсака, который каким-то образом оказался в подъезде многоквартирного дома в Красноармейском районе. Как рассказали V102.RU в приюте, к ним обратилась местная жительница Александра, которая и сообщила о необычном происшествии.
В результате спасательной операции корсак – это вид степной лисицы, был пойман и помещен в клетку. По результатам предварительного осмотра установлено, что животное не травмировано, только очень напугано. Сейчас его ждет карантин, прививки, тщательный медосмотр, после чего корсак может быть выпущен в естественную среду обитания.
Фото "Птичий остров" VK.com
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