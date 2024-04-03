Спорт

Александр Глинянов вернулся на должность главы волгоградской федерации водного поло

Спорт 03.04.2024 06:40
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03.04.2024 06:40


Бывший руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов избран председателем региональной общественной организации водного поло. Как рассказал V102.RU Александр Глинянов, конференция федерации прошла еще в феврале. После чего документы были направлены в Минюст РФ для внесения изменений.
Александр Глинянов ранее уже возглавлял федерацию водного поло, однако после назначения председателем облкомспорта покинул этот пост. Эту должность тогда занял Юрий Лукьянов, который после изменений в руководстве организации остался членом президиума федерации.
Как поделился Александр Глинянов, главной задачей организации на ближайшие годы он видит развитие водного поло в регионе, особенного – детского спорта.
- Детский спорт и команда мастеров – одно не бывает без другого, - прокомментировал новый руководитель федерации. – Поэтому мы будем делать упор на воспитание спортсменов, которые в будущем могут составить костяк региональных команд. Благо, у нас есть и хорошая база для этого, и кадры. Примером такой работы в регионе является гандбол. В этом виде спорта удалось создать развитую сеть детских секций, а результат селекционной работы напрямую отображается на результативности выступления гандбольного клуба.
К слову, Федерация водного поло Волгоградской области около года назад успешно прошла аккредитацию.
Справка.  Александр Сергеевич Глинянов - заслуженный тренер России по водному поло. С 1993 по 2005 гг. – главный тренер команды «ЛУКОЙЛ-Спартак». Четыре раза приводил волгоградскую команду к завоеванию золотых медалей чемпионата России. Под его руководством команда шесть раз становилась обладателем Кубка России, победитель Еврокубка.
В 1998 году команда стала финалистом Кубка европейских чемпионов. Является членом президиума Федерации водного пола России, подготовил 11 призеров Олимпиады, член президиума Всероссийской федерации водного поло. Имеет ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству».
Неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы, благодарственными письмами губернатора Волгоградской области.
Возглавил комитет физической культуры и спорта Волгоградской области в 2015 году, покинул этот пост в октябре 2022 года. 

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