Александр Глинянов вернулся на должность главы волгоградской федерации водного поло





Бывший руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов избран председателем региональной общественной организации водного поло. Как рассказал V102.RU Александр Глинянов, конференция федерации прошла еще в феврале. После чего документы были направлены в Минюст РФ для внесения изменений.

Бывший руководитель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов избран председателем региональной общественной организации водного поло. Как рассказал V102.RU Александр Глинянов, конференция федерации прошла еще в феврале. После чего документы были направлены в Минюст РФ для внесения изменений.

Неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы, благодарственными письмами губернатора Волгоградской области. Неоднократно награждался Почетными грамотами администрации Волгоградской области и Волгоградской областной думы, благодарственными письмами губернатора Волгоградской области.

Возглавил комитет физической культуры и спорта Волгоградской области в 2015 году, покинул этот пост в октябре 2022 года. Возглавил комитет физической культуры и спорта Волгоградской области в 2015 году, покинул этот пост в октябре 2022 года.

Александр Глинянов ранее уже возглавлял федерацию водного поло, однако после назначения председателем облкомспорта покинул этот пост. Эту должность тогда занял Юрий Лукьянов, который после изменений в руководстве организации остался членом президиума федерации.Как поделился Александр Глинянов, главной задачей организации на ближайшие годы он видит развитие водного поло в регионе, особенного – детского спорта.прокомментировал новый руководитель федерации.К слову, Федерация водного поло Волгоградской области около года назад успешно прошла аккредитацию.Александр Сергеевич Глинянов - заслуженный тренер России по водному поло. С 1993 по 2005 гг. – главный тренер команды «ЛУКОЙЛ-Спартак». Четыре раза приводил волгоградскую команду к завоеванию золотых медалей чемпионата России. Под его руководством команда шесть раз становилась обладателем Кубка России, победитель Еврокубка.В 1998 году команда стала финалистом Кубка европейских чемпионов. Является членом президиума Федерации водного пола России, подготовил 11 призеров Олимпиады, член президиума Всероссийской федерации водного поло. Имеет ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству».