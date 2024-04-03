Александр Глинянов вернулся на должность главы волгоградской федерации водного поло

Как поделился Александр Глинянов, главной задачей организации на ближайшие годы он видит развитие водного поло в регионе, особенного – детского спорта.
- Детский спорт и команда мастеров – одно не бывает без другого, - прокомментировал новый руководитель федерации. – Поэтому мы будем делать упор на воспитание спортсменов, которые в будущем могут составить костяк региональных команд. Благо, у нас есть и хорошая база для этого, и кадры. Примером такой работы в регионе является гандбол. В этом виде спорта удалось создать развитую сеть детских секций, а результат селекционной работы напрямую отображается на результативности выступления гандбольного клуба.
К слову, Федерация водного поло Волгоградской области около года назад успешно прошла аккредитацию.
Справка. Александр Сергеевич Глинянов - заслуженный тренер России по водному поло. С 1993 по 2005 гг. – главный тренер команды «ЛУКОЙЛ-Спартак». Четыре раза приводил волгоградскую команду к завоеванию золотых медалей чемпионата России. Под его руководством команда шесть раз становилась обладателем Кубка России, победитель Еврокубка.
В 1998 году команда стала финалистом Кубка европейских чемпионов. Является членом президиума Федерации водного пола России, подготовил 11 призеров Олимпиады, член президиума Всероссийской федерации водного поло. Имеет ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётный знак города-героя Волгограда «За верность Отечеству».