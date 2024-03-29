Происшествия

Вез шпон в Нижний Новгород: на севере Волгограда дотла выгорел большегруз из Турции

Происшествия 29.03.2024 10:40
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29.03.2024 10:40


В Волгограде в Тракторозаводском районе вечером 28 марта произошел крупный пожар – полностью выгорела грузовая машина. Сегодня ИА «Высота 102» стали известны подробности происшествия. 

Так, по данным источников информационного агентства, на ул. Шурухина в северном районе Волгограда вечером в четверг загорелся большегруз, следовавший через регион из Турции. Автомобилем Mercedes-Benz управлял 24-летний гражданин иностранного государства. 

Примерно около 21.00, когда тягач следовал по дороге на Шурухина и поравнялся с домом №50, в кабине произошло самопроизвольное возгорание, – сообщил источник «Высоты 102» в экстренных службах. – Водителю, гражданину Турции, удалось вовремя покинуть кабину, он не пострадал. Грузовик перевозил мебельный шпон. Это и объясняет масштаб пожара – его площадь составила порядка 60 квадратных метров. 

Как ранее сообщалось, во время пожара жители северного района услышали громкий хлопок. В профильных службах в качестве наиболее вероятной причины происшествия рассматривают неисправность топливной системы. 

Известно, что груз через Волгоградскую область перевозился в Нижний Новгород. В общей сложности выгорело порядка 100 кубометров шпона, грузовик уничтожен огнем полностью. 

Напомним, что в Волгоградской области это не первый случай ЧП, в котором оказались дальнобойщики из Турции. Так, один из водителей несколько дней просидел в западне,  доверившись навигатору и застряв на улицах СНТ. После привлечения внимания к ситуации редакцией ИА «Высота 102» мужчину удалось вызволить. 

Еще один водитель из Турции погиб, заехав зимой на реку. Причиной происшествия в данном случае также стала некорректная работа навигационной системы. 

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