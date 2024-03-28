Происшествия

В Волгограде на улице Шурухина c грохотом загорелся грузовик

Происшествия 28.03.2024 21:29
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28.03.2024 21:29




 
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. На улице Шурухина загорелся грузовой автомобиль.  Очевидцы сообщали о предшествовавшем происшествию грохоте.
В ГУ МЧС по Волгоградской области V102.RU факт происшествия подтвердили.
- Происходит горение грузовика по всей площади, - прокомментировали в ведомстве.
При этом пояснили, что пострадавших нет.

Ликвидировать возгорание фуры удалось в 21-29 ч.

Видео Жесть Волгограда t.me


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