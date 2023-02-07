



Опубликовано видео операции по извлечению тела утонувшего под Волгоградом дальнобойщика из Турции. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшего из кабины грузовика достали водолазы, прорубив в толстом льду квадрат.

Между тем, появились новые подробности трагедии, которая произошла в Николаевском районе около села Бережновка.

По свидетельству местных жителей, по льду в этом месте фуры проезжали довольно часто.

– Лед здесь очень толстый, где-то около полуметра, – поделились жители села. – Да и этот турок без проблем миновал почти весь этот участок, но он не смог подняться по прямой из-за ледяных торосов. Он тогда начал маневрировать, свернул налево, поехал вдоль берега. Но и там оказались торосы и местами – треснутый лед. Он не выдержал тяжелой фуры и кабина грузовика нырнула в воду.

Как считают местные жители, у водителя не было шансов выбраться наружу.

– Когда кабина проломила лед, глыбы сразу над ней сошлись. Если бы он даже успел выбраться из кабины, то просто не смог бы выплыть – это было сделать невозможно из-за тяжелых кусков льда, – предполагают люди.

По некоторым данным, гражданина Турции, который был за рулем утонувшей фуры, начали искать после тревожного сообщения из посольства об исчезнувшем сигнале ГЛОНАСС, по которому можно было отследить движение грузовика.

– Сообщение было передано в МЧС, там определили, в каком квадрате находится фура, – рассказывает источник. – Сначала думали, что машина где-то стоит. Кинулись туда, а там такой ужас – только задняя часть фуры торчит. Все остальное – под водой.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», погибшему дальнобойщику, гражданину Турции было 65 лет. Предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. Фура DAF следовала, по некоторым данным, из северных регионов России в Турцию и перевозила 17 тонн фанеры.