УФСБ задержало троих волгоградцев с 75 кг прекурсоров для нарколаборатории

Двое мужчин и одна женщина задержаны в Волгоградской области за организацию нарколаборатории, сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.





- Установлено, что под контролем и при координации куратора с Украины трое граждан Российской Федерации организовали работу лаборатории по синтезу наркотических средств, посредством использования Интернет-приложения для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки», с целью незаконного обогащения, - сообщили в УФСБ.

Оперативники установили, что указанные граждане завезли в оборудованное для этого помещения проекурсоры наркотических средств массой более 75 кг. Всего обнаружено и изъято пять деревянных бочек, в которых хранились указанные вещества.





Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК России. В ходе расследования устанавливаются и другие факты преступной деятельности фигурантов и их возможных соучастников.

Видео, фото: УФСБ России по Волгоградской области