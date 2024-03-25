Происшествия

УФСБ задержало троих волгоградцев с 75 кг прекурсоров для нарколаборатории

Происшествия 25.03.2024 15:40
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25.03.2024 15:40


Двое мужчин и одна женщина задержаны в Волгоградской области за организацию нарколаборатории, сообщили V102.RU в УФСБ России по региону.



- Установлено, что под контролем и при координации куратора с Украины трое граждан Российской Федерации организовали работу лаборатории по синтезу наркотических средств, посредством использования Интернет-приложения для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки», с целью незаконного обогащения, - сообщили в УФСБ.

Оперативники установили, что указанные граждане завезли в оборудованное для этого помещения проекурсоры наркотических средств массой более 75 кг. Всего обнаружено и изъято пять деревянных бочек, в которых хранились указанные вещества.


Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК России. В ходе расследования устанавливаются и другие факты преступной деятельности фигурантов и их возможных соучастников.

Видео, фото: УФСБ России по Волгоградской области

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