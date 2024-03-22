Происшествия

Труп пропавшего 19 марта рыбака нашли на берегу под Волгоградом

Происшествия 22.03.2024 10:22
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22.03.2024 10:22


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружили тело провалившегося под лед 71-летнего жителя Волжского, который отправился на рыбалку 19 марта и пропал. 

По информации СУ СКР по Волгоградской области, 21 марта 2024 года в Среднеахтубинский МрСО поступило сообщение о найденном на берегу ерика Гнилой в километре от улицы Веселой хутора Старенького тела мужчины, который с 19 марта один находился на рыбалке. 

Уточняется, что предварительной причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. 

Как стало известно ИА «Высота 102», пенсионер проживал один. Тревогу забили родственники пожилого человека. Ранее к поискам тела привлекали водолазов ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области».  

Напомним, что по сообщению собственного источника информагентства, 19 марта после полудня мужчина отправился из своего дачного домика в хуторе Стареньком на рыбалку и перестал выходить на связь. В 300 метрах от хутора местные жители обнаружили двухметровый пролом во льду.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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