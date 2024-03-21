Провалившегося под лед рыбака вторые сутки ищут в Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области ищут провалившегося под лед 71-летнего мужчину. Как сообщил V102.RU собственный источник, пенсионер рыбачил на ерике Гнилом.

— 19 марта после полудня мужчина отправился из своего дачного домика в хуторе Стареньком на рыбалку. Перестал выходить на связь. В 300 метрах от хутора местные жители обнаружили двухметровый пролом во льду, — рассказал источник.

Известно, что пропавший постоянно проживал в Волжском. Поисками тела занялись водолазы.

— Нам поступила заявка. Поисковыми мероприятиями занято подразделение из города Волжский. Ерик скован льдом. Глубина составляет 2,5 метра. Поиски продолжаются, — заявил директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Александр Романенко.

Фото: архив ИА «Высота 102»