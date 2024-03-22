Общество

Прокуратуру заинтересовала контуженная дорожным знаком школьница из Волгограда

Общество 22.03.2024 09:59
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22.03.2024 09:59


В истории с травмированной дорожным знаком в Дзержинском районе Волгограда несовершеннолетней школьницей появился неожиданный поворот. Как рассказал V102.RU представитель семьи по делу Виталий Хаустов, после его жалоб в СК и прокуратуру начата новая проверка по факту отказа в возбуждении уголовного дела. 

— Сообщаю Вам о том, ОП-З УМВД России по Волгограду по факту получения телесных повреждений Перцевой В.А. организовано проведение процессуальной проверки по которой 26 апреля 2023 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В порядке надзора указанное решение 18 марта 2024 года отменено заместителем прокурора Дзержинского района Волгограда и материал направлен на дополнительную проверку по результатам проведения которой вы будете уведомлены, — цитирует информагентство текст ответа на обращение юриста за подписью руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Александра Доброскокина. 

Также у Виталия Хаустова были вопросы к заключению судмедэксперта, который, по словам представителя семьи, провел осмотр без ребенка на основании справок. Юрист утверждает, что на запрос матери девочки из бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области пришел ответ подтверждающий, что изначально СМЭ была проведена неверно. 

Ранее в редакцию «Высоты 102» обратилась мать девочки-подростка, на голову которой в марте 2023 года обрушился дорожный знак на пешеходном переходе на пересечении улиц 8-й Воздушной Армии и имени Хорошева. 

Напомним, со слов Екатерины Перцевой, ее дочь до сих пор справляется с последствиями полученной травмы — у девочки существенно упало зрение из-за контузии глазного яблока, а врачи не берутся прогнозировать, как это может проявить себя в будущем.

Ко всему прочему, как уточняет представитель по гражданскому делу Виталий Хаустов, судебные тяжбы, которые длятся уже почти полгода, обернулись для семьи неожиданной апелляцией со стороны мэрии Волгограда и департамента городского хозяйства, поданной в самый последний момент. В свою очередь юрист пожаловался на городскую администрацию в СКР и Генпрокуратуру. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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